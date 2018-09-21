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Координатно-пробивные работы
Черный металлопрокат
Нержавеющий металлопрокат
Оцинкованный металлопрокат
  • Полоса оцинкованная
  • Уголок оцинкованный
  • Круг оцинкованный
  • Труба оцинкованная
  • Лист оцинкованный
Детали трубопровода
  • Отводы
  • Тройники
  • Переходы
  • Фланцы
  • Заглушки
Цветной металлопрокат
Услуги
  • Лазерная резка металла
  • Гибка металла
  • Порошковая окраска металлоизделий
  • Координатно-пробивные работы

Преимущества работы с нами

2 сервисных металлоцентра

Гарантия качества

Широкий ассортимент

Доступные цены

Оперативная логистика

Заказ металлопроката

Металлопрокат и арматура от «Металлургической Компании»

ООО «Металлургическая Компания» 10 лет входит в топ лидеров рынка металлопроката Санкт-Петербурга. Поставляем разнообразный ассортимент арматуры, проката, трубных изделий для строительной отрасли, промышленных и коммунальных предприятий.

Гибкая ценовая политика, обширные складские мощности, передовое оборудование взвешивания, выверенные маршруты поставок, собственный автопарк делают сотрудничество с «Металлургической Компанией» надежным, экономичным и удобным выбором для бизнеса.

  • Предложим лучшую цену металлопроката.
  • Постоянным клиентам – постояннодействующие скидки.
  • Экономьте со спецпредложениями и акциями компании. 

Купить металлопрокат в Санкт-Петербурге

ООО «Металлургическая Компания» - официальный партнер ведущих металлургических предприятий России. Металлопрокат, профиль, арматура сертифицированы, соответствуют ГОСТам, требованиям промышленной безопасности. Сервисные металлоцентры регулярно проводят аудит качества продукции.

Купить металлопрокат в «МК» - это обеспечение прочности, долговечности возводимых конструкций.

Также к услугам наших клиентов:

  • Лазерная резка;
  • Гибка;
  • Порошковая окраска;
  • Координатно-пробивные работы.

Осуществляем поставки по СПб, Ленобласти, Северо-Западному региону. Логистическое подразделение оперативно доставит покупку на промплощадку заказчика. Возможен удаленный заказ, без присутствия представителя клиента при погрузочных работах с оплатой по факту отгрузки. Гарантируем точность и доверяем нашим партнерам.

Корпоративные ценности

  • Добросовестность в отношении партнеров
  • Скрупулезное выполнение обязательств
  • Лояльность, индивидуальный подход

Рады новым клиентам, гордимся реализованными проектами, открыты к взаимовыгодному сотрудничеству.

это обеспечение прочности, долговечности возводимых конструкций.

 

Наши партнеры

Акции и скидки
21.09.2018
Бесплатная доставка крупных заказов

Партии металлопроката от 20 тонн доставляются бесплатно*, автотранспортом компании. Заказчику остается сообщить адрес и удобное время разгрузки.

21.09.2018
Арматурная сетка - спецпредложение

Оформите заказ от 1 000 квадратных метров - менеджеры компании предложат цену ниже, чем в любой фирме СПб.

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Новости
06.11.2018
Уровень потребления и производства труб на российском рынке по итогам 2018 г. вырастет

Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев позитивно оценил динамику роста российского рынка трубного проката.

31.10.2018
Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 экологического рейтинга

ММК занял седьмую позицию в ежегодном рейтинге телеканала «Живая Планета» и Института современных медиа (MOMRI) и стал единственным представителем черной металлургии в экологическом топ-10.

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