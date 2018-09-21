Металлопрокат и арматура от «Металлургической Компании»

ООО «Металлургическая Компания» 10 лет входит в топ лидеров рынка металлопроката Санкт-Петербурга. Поставляем разнообразный ассортимент арматуры, проката, трубных изделий для строительной отрасли, промышленных и коммунальных предприятий.

Гибкая ценовая политика, обширные складские мощности, передовое оборудование взвешивания, выверенные маршруты поставок, собственный автопарк делают сотрудничество с «Металлургической Компанией» надежным, экономичным и удобным выбором для бизнеса.

Предложим лучшую цену металлопроката.

Постоянным клиентам – постояннодействующие скидки.

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Купить металлопрокат в Санкт-Петербурге

ООО «Металлургическая Компания» - официальный партнер ведущих металлургических предприятий России. Металлопрокат, профиль, арматура сертифицированы, соответствуют ГОСТам, требованиям промышленной безопасности. Сервисные металлоцентры регулярно проводят аудит качества продукции.

Купить металлопрокат в «МК» - это обеспечение прочности, долговечности возводимых конструкций.

Также к услугам наших клиентов:

Лазерная резка;

Гибка;

Порошковая окраска;

Координатно-пробивные работы.

Осуществляем поставки по СПб, Ленобласти, Северо-Западному региону. Логистическое подразделение оперативно доставит покупку на промплощадку заказчика. Возможен удаленный заказ, без присутствия представителя клиента при погрузочных работах с оплатой по факту отгрузки. Гарантируем точность и доверяем нашим партнерам.

Корпоративные ценности

Добросовестность в отношении партнеров

Скрупулезное выполнение обязательств

Лояльность, индивидуальный подход

Рады новым клиентам, гордимся реализованными проектами, открыты к взаимовыгодному сотрудничеству.