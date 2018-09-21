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Преимущества работы с нами
2 сервисных металлоцентра
Гарантия качества
Широкий ассортимент
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Металлопрокат и арматура от «Металлургической Компании»
ООО «Металлургическая Компания» 10 лет входит в топ лидеров рынка металлопроката Санкт-Петербурга. Поставляем разнообразный ассортимент арматуры, проката, трубных изделий для строительной отрасли, промышленных и коммунальных предприятий.
Гибкая ценовая политика, обширные складские мощности, передовое оборудование взвешивания, выверенные маршруты поставок, собственный автопарк делают сотрудничество с «Металлургической Компанией» надежным, экономичным и удобным выбором для бизнеса.
- Предложим лучшую цену металлопроката.
- Постоянным клиентам – постояннодействующие скидки.
- Экономьте со спецпредложениями и акциями компании.
Купить металлопрокат в Санкт-Петербурге
ООО «Металлургическая Компания» - официальный партнер ведущих металлургических предприятий России. Металлопрокат, профиль, арматура сертифицированы, соответствуют ГОСТам, требованиям промышленной безопасности. Сервисные металлоцентры регулярно проводят аудит качества продукции.
Купить металлопрокат в «МК» - это обеспечение прочности, долговечности возводимых конструкций.
Также к услугам наших клиентов:
- Лазерная резка;
- Гибка;
- Порошковая окраска;
- Координатно-пробивные работы.
Осуществляем поставки по СПб, Ленобласти, Северо-Западному региону. Логистическое подразделение оперативно доставит покупку на промплощадку заказчика. Возможен удаленный заказ, без присутствия представителя клиента при погрузочных работах с оплатой по факту отгрузки. Гарантируем точность и доверяем нашим партнерам.
Корпоративные ценности
- Добросовестность в отношении партнеров
- Скрупулезное выполнение обязательств
- Лояльность, индивидуальный подход
Рады новым клиентам, гордимся реализованными проектами, открыты к взаимовыгодному сотрудничеству.
это обеспечение прочности, долговечности возводимых конструкций.
Партии металлопроката от 20 тонн доставляются бесплатно*, автотранспортом компании. Заказчику остается сообщить адрес и удобное время разгрузки.
Оформите заказ от 1 000 квадратных метров - менеджеры компании предложат цену ниже, чем в любой фирме СПб.
Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев позитивно оценил динамику роста российского рынка трубного проката.
ММК занял седьмую позицию в ежегодном рейтинге телеканала «Живая Планета» и Института современных медиа (MOMRI) и стал единственным представителем черной металлургии в экологическом топ-10.